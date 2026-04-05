Empresas catalanas impulsan un proyecto para transformar espacios con materiales 100% reciclados

Interiorismo a partir de materiales 100% reciclados - GENERALITAT DE CATALUNYA

TARRAGONA 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

El clúster catalán del hábitat y el contract, AMBIT Living Spaces Cluster, y las empresas de Tarragona PLASTICPeople, Inèdit, CitySens Lab y Aleteo Insight han puesto en marcha un proyecto para transformar el interiorismo y el diseño de espacios colectivos a partir de materiales 100% reciclados y reciclables.

Según ha informado el Departamento de Empresa y Trabajo de la Generalitat este domingo la iniciativa tiene como objetivo desarrollar estos nuevos materiales y validar su uso en entornos profesionales para facilitar que este modelo pueda reproducirse en otros espacios del sector contract, el área del diseño que fabrica mobiliario y equipamiento para proyectos colectivos.

El proyecto, bajo el nombre Habit Up Spaces, ha contado con el apoyo de la agencia para la competitividad de la empresa de la Generalitat, Acció, mediante una ayuda de 150.500 euros de la línea de ayudas de proyectos cooperativos del Fons de Transició Nuclear.

Habit Up Spaces se centrará en desarrollar materiales en formato de paneles, elaborados a partir de residuos plásticos post consumo que, previamente, han tenido un uso y como residuo son de baja reciclabilidad por su escaso valor o por su complejidad.

El responsable de proyectos de sostenibilidad y economía circular de AMBIT, Julio Rodrigo, ha afirmado que este es un proyecto que "va más allá de la sostenibilidad" y que Habit Up Spaces pretende impulsar nuevas oportunidades de interiorismo y mobiliario colectivo y urbano en la zona, además de crear oferta turística y espacios atractivos para la captación de talento.

El proyecto se encuentra en fase de conceptualización y diseño de las dos propuestas de interiorismo y se ha escogido la Casa Ecològica del Ayuntamiento de la Fatarella (Tarragona) y el 'coworking' impulsado por Aleteo Insight en l'Ametlla de Mar (Tarragona) como espacios donde se llevarán a cabo las intervenciones.