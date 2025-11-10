Las empresas Vera, Àuria y Vytrus Biotech ganan los primeros Premis ICF Empenta

Archivo - Fachada del Institut Català de Finances (ICF) - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 10 Nov.

La operadora de telecomunicaciones Vera, la cooperativa de trabajo Àuria y la empresa biotecnológica Vytrus Biotech han sido las galardonadas de la primera edición de los Premis ICF Empenta, impulsados por el Institut Català de Finances (ICF).

En concreto, Vera se ha llevado el premio al mejor proyecto de una pyme por su compromiso con el territorio rural de Catalunya y por su "propósito fundacional de hacer llegar la fibra óptica al conjunto del territorio catalán", según ha informado el ICF este lunes en un comunicado.

Àuria ha sido premiada como mejor proyecto de una entidad sin ánimo de lucro por su "larga trayectoria generando oportunidades laborales por a las personas con discapacidad, riesgo de exclusión social o vulnerabilidad" en la comarca de L'Anoia (Barcelona).

Por su parte, Vytrus Biotech ha recibido el galardón al mejor proyecto de una startup por el "carácter innovador y sostenible de su tecnología", dedicada al desarrollo de ingredientes activos para la cura de la piel y el pelo a partir de células madre vegetales cultivadas en sus laboratorios.

PROCESO DE ELECCIÓN

Las candidaturas que optaban a la primera edición de estos premios han sido propuestas por la propia plantilla del ICF entre todos aquellos proyectos financiados recientemente por la banca pública de promoción de la Generalitat.

La decisión final ha estado en manos de un jurado profesional formado por ocho miembros: cuatro representantes de la junta de gobierno del ICF y cuatro periodistas especializados en información económica.

El veredicto se ha hecho público este lunes en una gala celebrada en la Llotja de Barcelona y presidida por la consellera de Economía y Finanzas de la Generalitat, Alícia Romero, que ha destacado la contribución del ICF al "desarrollo económico del país".