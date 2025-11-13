Enaire analiza en Barcelona buenas prácticas en seguridad junto a pilotos y controladores aéreos

BARCELONA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Enaire, gestor estatal de navegación aérea, con la participación de Eurocontrol, ha celebrado este miércoles y jueves la 14ª edición del Safety Workshop, donde pilotos y controladores aéreos han intercambiado experiencias y buenas prácticas en materia de seguridad operacional en tráfico aéreo, informa el Ministerio de Transportes en un comunicado este jueves.

El evento, celebrado en el Centro de Control de Tráfico Aéreo de Enaire en Barcelona, fue inaugurado el miércoles por el jefe del Departamento de Seguridad de la Región Este de Enaire, Carlos García Barrio, y el jefe del Departamento de Promoción y Cultura de Seguridad del ente gestor, David Oliveros Gómez.

Ambos subrayaron la importancia de este tipo de jornadas, que han abordado casos reales y tendencias de seguridad, buenas prácticas y prevención de incidentes a través de ponencias y talleres, para "fortalecer la cultura de seguridad en todos los niveles de la aviación".

La jornada de este jueves se ha centrado en la gestión de la seguridad operacional en la Región Este con la participación del jefe de la División de Gestión de Tránsito Aéreo de la Región Este de Enaire, Xavier de Martí, quien explicó los procedimientos de gestión en casos de meteorología adversa severa y su impacto en las operaciones aéreas.

Asimismo, la directora de la Región Este de Enaire, Inma Prieto, ha subrayado la importancia del "trabajo en equipo entre controladores aéreos y pilotos" durante su intervención.