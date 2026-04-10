Encuentran un ejemplar de frailecillo atlántico en Roda de Berà (Tarragona)

Imagen del ejemplar - DTER/CENTRE DE FAUNA DE TORREFERRUSSA

TARRAGONA 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Centre de Recerca i Educació Ambiental de Calafell (CREAC) recibió este miércoles un ejemplar de frailecillo atlántico (Fratercula arctica), encontrado en Roda de Berà (Tarragona), que ya se liberó este jueves en el espigón de la playa del Fòrum, en Sant Adrià de Besòs (Barcelona).

Así lo explican fuentes de la Conselleria de Territorio de la Generalitat, consultadas este viernes por Europa Press, que indican que el frailecillo se trasladó este jueves al Centre de Fauna de Torreferrussa, en Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona), y que esa misma tarde se liberó.

Aseguran que se trata de un macho adulto de unos 300 gramos, al que se le realizó una exploración, se le hicieron radiografías para descartar anzuelos y que finalmente, tras constatar que "se encontraba bien", se le liberó.

Además, remarcan que el hallazgo de frailecillos no es inusual en Catalunya: "No es ninguna rareza en Catalunya, de hecho es regular. Se presenta particularmente a partir de final de año y hasta casi junio en algún caso producto de sus movimientos invernales entre el Atlántico y el Mediterráneo antes de volver a sus zonas de cría situadas de la Bretaña hacia arriba y hasta el círculo polar ártico".

Por su parte, en un mensaje en Instagram, el CREAC explica que el ejemplar les llegó el miércoles por los Agents Rurals y explica que "la presencia de animales exóticos o desplazados puede responder a causas como el cambio climático, temporales o la acción humana".