Endesa culmina una anilla eléctrica en Vilassar de Mar (Barcelona) para mejorar el servicio

BARCELONA 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

Endesa ha acabado los trabajos de mejora tecnológica de parte de la red eléctrica de media tensión de Vilassar de Mar (Barcelona) con la culimación de una anilla eléctica, una operación que impacta en más de un millar de clientes de este municipio, informa en un comunicado este martes.

Las obras han supuesto una inversión superior a los 87.000 euros, aportados íntegramente por la compañía, y de esta forma entra en funcionamiento un nuevo tramo de línea subterránea de última generación a 25 kV, de más de 200 metros de longitud y que discurre por la avenida de Montevideo de la localidad.

Según Endesa, las obras "incrementan la digitalización de las infraestructuras para que sean más robustas y resilientes de cara a nuevos retos, como el crecimiento turístico y los usos energéticos en el futuro".