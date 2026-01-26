Endesa duplica desde 2020 sus clientes con bono social en Catalunya: 161.530 familias

Endesa casi duplica los beneficiarios del bono social en Catalunya desde 2020, con 161.500 familias - ENDESA

BARCELONA 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El número de beneficiarios del bono social en Catalunya que son clientes de Endesa casi se ha duplicado entre 2020 y 2025, pasando de 73.579 a 161.530 familias (+84%), según los últimos datos de la compañía a cierre de año, informa en un comunicado este lunes.

El bono social es un descuento directo en la factura eléctrica (sobre el precio voluntario para el pequeño consumidor, PVPC) que actualmente cuenta con una protección adicional en el marco del escudo social aprobado por el Gobierno central y que incluye la prohibición de corte del suministro para sus beneficiarios.

El volumen actual de familias que disfrutan de este descuento supone un "máximo histórico" de esta ayuda, que reduce entre un 42,5% y un 57,5% la factura de luz sobre el PVPC.

La evolución ha sido "especialmente significativa" a partir de 2021 y, sobre todo, entre 2022 y 2023, periodo en el que el número de familias con bono social pasó de 115.866 a 144.688, cerca de 29.000 hogares más en sólo un año, lo que supone el mayor incremento interanual.

Del total de hogares que cuentan con el bono social en Catalunya, según los criterios y descuentos establecidos por la normativa estatal, cerca de 72.000 son familias vulnerables y tienen una rebaja del 42,5% en la factura eléctrica, mientras que más de 89.500 son vulnerables severas, con una reducción en factura del 57,5%.