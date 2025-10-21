Endesa hace un simulacro de emergencia en la central de Arties-Aiguamoix, en Naut Aran (Lleida)

LLEIDA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Endesa, a través de su división de energías renovables Enel Green Power, ha hecho un simulacro de emergencia en la central hidráulica de Arties-Aiguamoix, en Naut Aran (Lleida), informa este martes en un comunicado.

Se ha llevado a cabo en la planta menos 2 de la central, donde se ha simulado un incendio en uno de los grupos oleohidráulicos de la infraestructura, de Agrupació Garona, y el fuego lo ha detectado el sistema de seguridad, activando todas las señales de alarma en Madrid y en la sede de Lleida.

Este ejercicio forma parte de la estrategia de prevención y seguridad que la compañía realiza desde 2003 en todas las instalaciones de generación hidroeléctrica de Catalunya para prevenir incidentes a los complejos y saber cómo actuar de forma segura y efectiva en caso de producirse.