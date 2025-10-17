Endesa inaugura un nuevo punto comercial en L'Hospitalet (Barcelona)

El equipo de la tienda de Endesa en L'Hospitalet - ENDESA

BARCELONA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

Endesa ha inaugurado en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) un 'Punt Endesa', un nuevo concepto de tienda para ganar proximidad en la atención comercial.

Situado en la calle Santa Eulàlia, es el tercer punto de atención comercial de la empresa en el municipio, según ha informado este viernes en un comunicado.

El nuevo espacio está diseñado para ofrecer al usuario "una experiencia de atención al cliente totalmente renovada: más cercana, personalizada y adaptada a las nuevas necesidades de los usuarios".

Incorpora la última tecnología así como una ambientación cálida que evoca "los valores del hogar para que los clientes se encuentren como en casa".

La tienda cuenta también con zonas diferenciadas para asesorar y para explorar soluciones energéticas como el autoconsumo o la movilidad eléctrica.