Endesa inicia el vaciado del canal de Seròs (Lleida) para trabajos de mantenimiento

Rescate de peces en el canal de Seròs (Lleida) - ENDESA

LLEIDA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Endesa ha iniciado el vaciado del canal de Seròs (Lleida) para realizar los trabajos periódicos de mantenimiento y mejora, informa en un comunicado este jueves.

El vaciado, que se hace cada dos años, se realiza de forma progresiva e incluye el rescate de la fauna piscícola autóctona y otras especies que puedan habitar en este ecosistema.

Las actuaciones durarán seis semanas y supondrán la parada técnica de la central hidroeléctrica de Seròs, ya que la instalación se alimenta del agua que circula por esta infraestructura.

Está previsto mejorar el revestimiento de hormigón de las paredes laterales y la solera del canal, así como de la cámara de carga.

También se realizarán reparaciones puntuales de desperfectos que se puedan detectar durante la inspección a lo largo de todo el canal.