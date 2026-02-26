Endesa invertirá 1,8 millones para mejorar la red eléctrica de Rubí (Barcelona)

Imagen de dos técnicos de Endesa. - ENDESA

BARCELONA 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

Endesa invertirá 1,8 millones de euros para reforzar y mejorar tecnológicamente sus infraestructuras eléctricas en Rubí (Barcelona), con el objetivo de incrementar la calidad y continuidad del servicio, ha explicado este jueves en un comunicado.

Miembros de la compañía se han reunido con la alcaldesa del municipio, Ana Maria Martínez, y otros representantes municipales en la que han detallado el plan de actuaciones previsto para el ejercicio y que incluye la reforma de hasta una veintena de infraestructuras en diferentes puntos de la ciudad.

Con esta modernización, Endesa busca absorber puntas de demanda concretas y de nuevos clientes, pero también preparar la red eléctrica para absorber una mayor carga e impulsar así la electrificación de la demanada de energía, un "aspecto clave" para acelerar la descarbonización y facilitar la transición energética.