Endesa lanza un buscador de teléfonos para ayudar a identificar llamadas fraudulentas

BARCELONA 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

Endesa ha lanzado un buscador de teléfonos en su página web para ayudar a sus clientes a identificar llamadas fraudulentas, informa en un comunicado este viernes.

La empresa ha señalado que hay un "aumento preocupante" de prácticas fraudulentas por parte de otras comercializadoras que provocan bajas sin consentimiento del titular.

Entre las irregularidades que ha detectado la empresa están suplantación de identidad, falsas promesas, amenazas económicas y cobros indebidos.

La empresa ha explicado que el objetivo del buscador es "proteger a los usuarios ante estafas telefónicas y prácticas comerciales abusivas".

Además, ha creado una campaña informativa en las redes sociales con mensajes para alertar de estas prácticas y ha creado una revista digital que recibirán los clientes de la compañía.