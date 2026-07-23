Endesa prevé destinar 1,4 millones a reforzar la red de Esplugues de Llobregat (Barcelona)

Momento de la reunión - ENDESA

BARCELONA 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

Endesa se ha reunido con representantes del Ayuntamiento de Esplugues de Llobregat (Barcelona) para presentar un plan de inversiones superior a 1,4 millones de euros para reforzar la red del municipio, informa en un comunicado este jueves.

El encuentro ha permitido poner en común el estado de la red, revisar las incidencias registradas en las últimas semanas y compartir la planificación de las actuaciones.

El plan contempla actuaciones de media tensión y baja tensión, así como la renovación y modernización de centros de transformación y nuevos proyectos destinados a la interconexión entre infraestructuras.

En los últimos meses, Endesa ya ha sustituido el cableado en varias calles del municipio, ha reformado cuatro centros de transformación, ha instalado cinco cuadros de baja tensión y ha ejecutado una nueva salida de red.

Además, está prevista la renovación de varios tramos de cableado subterráneo de baja tensión, y está previsto construir una nueva línea subterránea y renovar nuevos tramos de cableado.