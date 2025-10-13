Endesa reforma la subestación de Torrelavit (Barcelona) para mejorar el servicio en 6 municipios

BARCELONA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

Endesa está ultimando los trabajos de reforma tecnológica de la subestación de Torrelavit (Barcelona) para "incrementar la calidad y la continuidad del suministro eléctrico" en seis municipios, según ha informado este lunes en un comunicado.

Los trabajos suponen una inversión de 750.000 euros y beneficiarán a 2.742 clientes de Torrelavit, Sant Pere de Riudebitlles, Sant Quintí de Mediona, el Pla de Penedès y los polígonos industriales de Subirats y Capellades (Barcelona).

La operativa, que empezó el pasado mes de julio y está previsto que finalice este mes de noviembre, consiste en la reforma integral de la infraestructura.

Así, se están sustituyendo las antiguas cabinas de media tensión por unas nuevas de última tecnología que incorporan elementos de maniobra encapsulados en un gas de características especialmente aislantes.

Esta nueva tecnología reduce la necesidad de mantenimiento, tiene una mayor capacidad de extinción en caso de incidente y es más segura para el personal técnico.