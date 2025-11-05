Endesa reformará la red eléctrica de Terrassa (Barcelona) para mejorar la calidad del servicio. - ENDESA

BARCELONA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Endesa iniciará este noviembre unos trabajos de reforma y mejora tecnológica de la red eléctrica de baja tensión en Terrassa (Barcelona) para integrarlas mejor en el entorno urbano e incrementar la calidad y continuidad del servicio a los clientes, informa en un comunicado este miércoles.

Las obras, que se llevarán a cabo con la colaboración del Ayuntamiento de Terrassa, suponen una inversión de 100.000 euros, aportados íntegramente por la compañía.

De momento, se ha empezado a retirar parte del cableado aéreo, que se sustituye por un cable que se grapa en las fachadas de los inmuebles, de forma que "se reduce su impacto visual y se gana en estética y especialmente en seguridad".