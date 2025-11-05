Endesa reformará la red eléctrica de Terrassa (Barcelona) para mejorar la calidad del servicio

Endesa reformará la red eléctrica de Terrassa (Barcelona) para mejorar la calidad del servicio.
Europa Press Catalunya
Publicado: miércoles, 5 noviembre 2025 12:05

BARCELONA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Endesa iniciará este noviembre unos trabajos de reforma y mejora tecnológica de la red eléctrica de baja tensión en Terrassa (Barcelona) para integrarlas mejor en el entorno urbano e incrementar la calidad y continuidad del servicio a los clientes, informa en un comunicado este miércoles.

Las obras, que se llevarán a cabo con la colaboración del Ayuntamiento de Terrassa, suponen una inversión de 100.000 euros, aportados íntegramente por la compañía.

De momento, se ha empezado a retirar parte del cableado aéreo, que se sustituye por un cable que se grapa en las fachadas de los inmuebles, de forma que "se reduce su impacto visual y se gana en estética y especialmente en seguridad".

