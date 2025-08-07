Endesa sustituye el centro de transformación incendiado en Font de la Pólvora (Girona)

El nuevo centro de transformación de Endesa en el barrio de Font de la Pólvora de Girona. - ENDESA

GIRONA 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

Endesa ha acabado los trabajos para instalar un nuevo centro de transformación en el barrio de Font de la Pólvora de Girona que se incendió por uso indebido de la red eléctrica, informa en un comunicado este jueves.

El anterior centro de transformación se quemó totalmente el pasado 17 de julio por una sobrecarga y será necesario derribarlo, y el nuevo centro permite retirar los cuatro grupos electrógenos que Endesa instaló para dar servicio a sus clientes.

La operativa ha tenido un coste de 200.000 euros --que incluye el funcionamiento de los grupos electrógenos-- y el nuevo centro es del tipo prefabricado.