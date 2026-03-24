Endesa sustituye postes de madera en Collserola (Barcelona) con helicóptero para no dañar el entorno

Helicóptero de Endesa con el que se han sustituido los postes - ENDESA

BARCELONA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

Endesa ha finalizado este martes los trabajos de sustitución de 4 postes de madera deteriorados por la acción de los pájaros carpinteros de una línea eléctrica aérea ubicada en el Parque Natural de la Sierra de Collserola, para "garantizar la calidad y la continuidad del servicio" a los clientes de Barcelona, principalmente, y también de Sant Cugat del Vallès.

Los trabajos, que han supuesto una inversión de 60.000 euros, se han llevado a cabo en helicóptero para no dañar el entorno natural, informa la compañía en un comunicado.

La operativa, que comenzó este lunes y está previsto que finalice este miércoles, ha consistido en la retirada de los postes dañados, que representaban un riesgo estructural, para sustituirlos por cuatro nuevos soportes de fibra de vidrio, más robustos y resistentes y, sobre todo, inmunes a la acción de las aves.

"El uso de helicóptero es necesario ya que no existen caminos de acceso adecuados hasta los diversos puntos de los trabajos, y la alternativa habría implicado la entrada en el Parque de maquinaria pesada y la apertura o acondicionamiento de nuevos accesos, lo que habría ocasionado una notable afectación ambiental", afirma Endesa.

Estos trabajos se enmarcan dentro del Plan de actuaciones de Endesa en la ciudad de Barcelona destinado a medidas de renovación, automatización, ampliación y mejora de las redes de distribución eléctrica.