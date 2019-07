Un enorme castillo hinchable de William Forsythe se apodera del corazón del MNAC

Publicado 11/07/2019 13:07:50 CET

Este "objeto coreográfico" se enmarca en el Festival Grec y es para adultos y niños

BARCELONA, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

El castillo hinchable del artista norteamericano William Forsythe 'White Bouncy Castle' se ha apoderado del salón oval del Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC), donde permanecerá hasta el 28 de julio en el marco del Festival Grec de Barcelona.

En declaraciones a los medios, el director del museo, Pepe Serra, ha detallado que este castillo blanco mide 35 metros de ancho por 11 de alto, con torreones de 13 metros, y ha celebrado que el museo invite a los visitantes locales a entrar, reivindicando que es un museo "muy barcelonés".

Para Serra, esta instalación da el mensaje de que el museo es un centro de participación y encuentro, con una "propuesta desconcertante", que pone sobre la mesa un relato del museo abierto: no hay nadie que haga lo mismo.

"COREOGRAFÍA ACCIDENTAL"

Serra ha avisado de que en su interior, aunque no te muevas, si se mueven los demás provocan movimiento: "Hay una coreografía accidental muy interesante".

Tras la performance de Antoni Miralda en el museo, ha celebrado la mezcla de disciplinas, y ha destacado que es la primera vez que se llena la sala con un objeto de su tamaño, algo hecho con "la idea es que la gente salte, se encuentre con otros y pasee por el museo".

Serra ha dicho que hay un efecto de dejarse llevar, y aunque no hagas nada los demás te mueven porque no se puede estar quieto por completo: "Te entran ganas de reír", ha descrito Serra, que ha añadido que se trata de un proyecto complicado a nivel logístico porque no es tan fácil como encender un botón para que se hinche el castillo.

A nivel práctico, los menores de seis años no pueden acceder y el tiempo de permanencia máximo es de unos 15 minutos, ya que más son difíciles de aguantar al ser "muy cansado"; la atracción tiene un coste de dos euros y admite un máximo de 35 personas a la vez.

El director del Festival Grec, Francesc Casadesús, ha avanzado que se crea algo muy bonito de grupo en el interior del castillo, y que hay quien se queda mirando el techo de la sala oval desde dentro, todo ello mientras suena una composición musical de Joel Ryan.

Ha detallado que siempre había pensado en conquistar la sala oval, y que si Forsythe tiene muchos "objetos coreográficos" tras su retirada del ballet, éste era el que encajaba en el MNAC.

"Son objetos instalativos que piden una participación activa del público", ha detallado Casadesús, y que obligan al usuario a crear una coreografía determinada en el espacio y en el tiempo, ya que obliga a saltar y jugar, y crea una sensación de grupo, pero también de paz.

Ha desvelado que con Forsythe visitaron Barcelona considerando instalar diversos objetos coreográficos pero al ver la sala oval se enamoró del espacio; y ha detallado que es su primer objeto coreográfico instalado en la ciudad.

LA SALA OVAL, MEJOR EN USO

Preguntado sobre la reconciliación de la sala oval con el público tras tener que cerrar el museo por la presencia del Rey Felipe VI hace unos días, Serra ha dicho que esta instalación es "lo opuesto" a que les cierren la sala.

"No tenemos ningún sistema de alquiler que permita cerrar ni un minuto el museo", ha destacado Serra, que ha añadido que el cierre fue una imposición de la Delegación del Gobierno.