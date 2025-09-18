Un ensayo clínico de fase 3 demuestra la eficacia de un nuevo fármaco para la obesidad

Siguió a 3.100 pacientes durante 72 semanas

Un ensayo clínico de fase 3 en el que han participado el hospital y el instituto de investigación Vall d'Hebron de Barcelona ha demostrado la eficacia de un nuevo fármaco oral, el orforglipron, para el tratamiento de la obesidad.

Los resultados, publicados esta semana en la revista 'The New England Journal of Medicine', se han presentado en el Congreso Anual de la Asociación Europea para el Estudio de la Diabetes (Easd), celebrado en Viena (Austria), informa el Vall d'Hebron en un comunicado de este miércoles.

El estudio siguió durante 72 semanas a 3.100 personas con obesidad pero sin diabetes de 9 países diferentes, en todos los casos adultos de masa corporal superior a 30 kilos por metro cuadrado, o entre 27 y 30 kilos por metro cuadrado con alguna complicación asociada a la obesidad.

Los participantes fueron asignados aleatoriamente a diferentes dosis de orforglipron (6 mg, 12 mg o 26 mg) o a placebo, siempre en forma de una cápsula diaria, lo que se combinó con recomendaciones de dieta saludable y actividad física.

RESULTADOS

Los resultados muestran que el tratamiento de la dosis más alta consiguió un disminución media del 11,2% del peso corporal, y más de la mitad de los pacientes perdió al menos un 10% de su peso y aproximadamente el 18% llegó a reducirlo en más del 20%.

Además, se registraron mejoras significativas en la presión arterial, el perímetro de cintura, los niveles de triglicéridos y de colesterol, todos ellos factores de riesgo para enfermedades cardiovasculares.

Los efectos adversos más frecuentes fueron digestivos, generalmente leves o moderados y autolimitados, similares a los de otros fármacos para la obesidad.

"AVANCE IMPORTANTE"

La coordinadora de la Unidad de Tratamiento Integral de la Obesidad del Vall d'Hebron y única autora europea de la publicación, Andreea Ciudin, ha explicado que la posibilidad de disponer de un fármaco oral sin las limitaciones de otros tratamientos representa "un avance importante para muchas personas con obesidad".

"Este estudio confirma que podemos ofrecer opciones más cómodas e igualmente seguras que pueden favorecer que más pacientes accedan al tratamiento y lo mantengan a largo plazo", ha asegurado.