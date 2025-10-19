Un ensayo propone la triple combinación de inmunoterapia y terapias dirigidas contra el cáncer renal

BARCELONA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los resultados "prometedores" del subestudio 03A del ensayo clínico 'umbrella' fase 1/2 KEYMAKER-03 señalan la triple combinación de inmunoterapia, con terapias dirigidas contra tirosin-kinasa o la proteína HIF como posible tratamiento en primera línea para pacientes con cáncer renal de células claras avanzado, informa el Vall d'Hebron Instituto de Oncología (VHIO) este domingo en un comunicado.

La oncóloga médica del Hospital Universitario Vall d'Hebron y jefa del Grupo de Tumores Genitourinarios (no próstata), del sistema nervioso central, sarcomas y tumores de origen desconocido, la Dra. Cristina Suárez, ha presentado los primeros resultados de este subestudio en el Congreso de la Sociedad Europea de Oncología Médica (ESMO) celebrado en Berlín.

El cáncer de células renales, también llamado cáncer de riñón o adenocarcinoma renal, es una enfermedad poco frecuente que se origina en el revestimiento de los túbulos del riñón y, entre los diferentes tipos de tumores de células renales, el más común de todos es el denominado carcinoma de células claras, que representa entre el 75 y el 80% de todos los tumores renales.

En los últimos años se han establecido dobles combinaciones basadas en inmunoterapia como tratamiento estándar de primera línea en este tipo de tumores.

ENSAYO CLÍNICO

Suárez ha explicado que, en el subestudio-03A del ensayo clínico internacional KEYMAKER-03, "se evalúan 4 combinaciones experimentales basadas en pembrolizumab más otros fármacos dirigidos frente a la combinación estándar de pembrolizumab más lenvatinib".

En este subestudio participaron 353 pacientes con cáncer renal de células claras avanzados que recibieron como primera línea de tratamiento de forma aleatoria una de las combinaciones experimentales o el tratamiento estándar.

La combinación de pembrolizumab, belzutifan y lenvatinib demostró una prometedora actividad antitumoral con una tasa de respuesta objetiva del 78% y una mediana de la supervivencia libre de progresión, es decir el tiempo que tarda el tumor en progresar tras iniciar el tratamiento de 31,8 meses.

Los pacientes tratados con pembrolizumab/quavonlimab y lenvatinib presentaron con una tasa de respuesta objetiva del 71% pero la mediana de una supervivencia libre de progresión fue similar a la del brazo control, mientras que la eficacia de las otras dos combinaciones fue menos favorable.