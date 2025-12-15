Un ensayo de Xavi Casinos plantea otro gobierno metropolitano de Barcelona ante la economía global

Portada del libro - AJUNTAMENT DE BARCELONA

BARCELONA, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El periodista Xavi Casinos acaba de publicar 'Barcelona metropolitana. Del Consell de Cent a la ciutat global', que analiza la evolución histórica de la capital y su área, para plantear un nuevo modelo de gobernanza "policéntrica" y colaborativa, ante el objetivo de convertirse en región metropolitana dentro de la economía global.

Para eso ve necesario "un salto de escala" con un modelo de ciudad global pensada para poder competir en el mundo, e implica que los alcaldes superen los "lógicos" recelos por ceder parte de su autonomía.

Igualmente, el autor defiende el reconocimiento metropolitano al resto de Catalunya, "en las áreas de Tarragona-Reus, Girona y Lleida".

El libro, editado por el Ayuntamiento, incluye un texto del alcalde Jaume Collboni en que defiende abordar "la Barcelona global de los 5 millones", entender la vocación metropolitana y debatir la gobernanza de un área con potencial económico, con problemas y retos compartidos, con soluciones que ya no son locales sino globales.

"FEDERACIÓN DE AYUNTAMIENTOS"

Casinos defiende una federación de ayuntamientos para una región de incluso más de 5 millones, "para competir en los mercados internacionales mundializados".

Para eso, plantea "algún tipo de institucionalización que gobierne esta región" en las competencias que se acuerde delegarle: cita como ejemplos vivienda, movilidad, seguridad, estrategias económicas.

AUTONOMÍA Y COOPERACIÓN

Propone una región multicéntrica donde sus municipios mantengan su autonomía y capacidad de gobernar el día a día, con subsidiariedad: "No se puede volver a caer en errores anacrónicos como fueron las anexiones de finales del s.XIX y principios del XX".

Sí habría "cooperación intermunicipal basada en los activos de cada uno", y la región no debería presidirla necesariamente el alcalde de la capital, sino por quien elija democráticamente una asamblea o consejo con representantes de cada municipio.

Xavi Casinos (1963) dirigió en los años 90 la sección Gran Barcelona de 'El Periódico de Catalunya'; es columnista de 'La Vanguardia', donde firma desde 2014 la sección dominical 'Barcelona secreta'; y ha publicado 17 libros, algunos sobre Barcelona, incluida su novela 'Tren de Venganza' (Roca Editorial 2010), ambientada en el ferrocarril Barcelona-Mataró en el siglo XIX.