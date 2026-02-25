Entidades catalanas piden no exigir el padrón para regularizar ante consistorios que ponen "trabas"

Archivo - Una mujer camina por una calle, en una imagen de archivo - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 25 Feb. (EUROPA PRESS)

La Xarxa d'Entitats pel Padró ha considerado que el padrón no puede ser requisito para la regularización de personas migradas aprobada por el Gobierno porque asegura que hay ayuntamientos que ponen "trabas" al empadronamiento de las personas que viven en sus municipios.

En un comunicado de este miércoles, asegura que "decenas de ayuntamientos en Catalunya no garantizan el cumplimiento del trámite de empadronamiento y vulneran así una obligación tanto para la administración pública local, como para la ciudadanía".

Afirma que la regularización "pone de manifiesto la necesidad de contar con registros de padrón que reflejen la realidad" de los pueblos y ciudades, y recuerda que la función del padrón es saber quién vive en los municipios para que los entes locales puedan dimensionar sus recursos y equipamientos.

"El padrón no otorga derechos, es la puerta de acceso a los derechos que nuestro ordenamiento jurídico reconoce a todas las personas. Negar o poner trabas al empadronamiento es vulnerar los derechos humanos, porque impide o dificulta el acceso a la salud, a la educación o a los servicios sociales", añade.

La Xarxa d'Entitats pel Padró --formada por Affac, Càritas Catalunya, ECAS, Lafede, Confavc y otras entidades-- reclama cumplir la normativa que regula el empadronamiento como registro administrativo para conocer la población de los municipios, y recuerda que "la prioridad debe ser el cumplimiento de los derechos".