Entidades convocan una manifestación este sábado en Barcelona contra "el fascismo y el racismo"

Representantes de las entidades adheridas a la acción, este jueves ante LaFede, en Barcelona - EUROPA PRESS

BARCELONA, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

Entidades sociales han anunciado la convocatoria de una manifestación unitaria para este sábado por la tarde por el centro de Barcelona contra "el fascismo y el racismo" y con el lema 'Nosotros somos más. Derechos para todos'.

Lo ha dado a conocer en rueda de prensa este jueves la Unitat Contra el Feixisme i el Racisme (UCFR) junto a otras de las 160 entidades adheridas a la acción, como Regularización Ya, Sindicat de Llogateres, Favb y la Global Sumud Flotilla y, además, se hace en el marco de la iniciativa World Against Racism and Fascism.

La directora de LaFede, Pepa Martínez, llama a unirse a la acción para demostrar que son muchas más las personas que creen en la diversidad y la convivencia y la miembro de la junta de la Federació d'Associacions Veïnals de Barcelona (FAVB), Rocío Vilaró, lamenta que la "extrema derecha está calando en el movimiento vecinal e intentando entrar en las asociaciones".

Por el Sindicat de Llogateres, Arnau Garcia asegura que el acceso a la vivienda no es igual para todos en Catalunya y critica el desahucio "completamente inmoral" de este miércoles en la Sagrera, también el de Badia del Vallès o el del B9 en Badalona (Barcelona) y Magnolia Álvarez reitera la dificultad de acceder a la vivienda en el caso de las personas racializadas.

PARTICIPA LA GLOBAL SUMMUD FLOTILLA

El coordinador de la Global Summud Flotilla, Saif Abukeshek, afirma que se adhieren a la manifestación porque como sociedad civil se está ante una "tarea histórica para enfrentar esas formas de represión que solamente van a alentar lo que están haciendo Trump y Netanyahu", y llama a participar activamente no solo para hacer cambios inmediatos sino también para defender el futuro colectivo.

La portavoz de la plataforma Regularización Ya, Victoria Columba, insiste en salir a la calle porque "la lucha organizada de las personas migradas ha conseguido esta victoria colectiva que es la regularización extraordinaria", que señala que no se hacía en España desde 2005.

"HACER QUE VOX Y AC TAMBIÉN SEAN HISTORIA"

El portavoz de UFCR, David Karvala, remarca la necesidad de responder como mayoría "frente al racismo y la extrema derecha" con esta manifestación, que espera que sea una muestra de esperanza, y señala que en la iniciativa World Against Racism and Fascism hay 150 ciudades de todo el mundo que harán protestas estas semanas.

Además, recuerda que UFCR, en torno a 2010, comenzó movilizándose entonces contra Plataforma per Catalunya, ahora extinta, y en este contexto hace un llamamiento: "Tenemos que hacer que Vox y Aliança Catalana también sean historia".

La manifestación, que comenzará a las 17 horas, discurrirá desde el paseo de Gràcia con la Gran Via de Barcelona hasta un acto final en la plaza Idrissa Diallo de la capital catalana.

VULNERACIÓN DE "DERECHOS ESENCIALES"

En un documento conjunto sobre la manifestación, aseguran que "el racismo estructural --incluyendo la islamofobia, el antigitanismo o el antisemitismo-- hace que cientos de miles de personas vean vulnerados sus derechos esenciales", y también lamentan la opresión de género que afecta a las mujeres y a las personas LGTBI+.

Reivindican los movimientos y redes que están surgiendo en todo el mundo para combatir "el racismo y la extrema derecha" e incentivan a acudir a la manifestación de este sábado porque, según aseguran, las personas que se oponen al odio son mayoría.