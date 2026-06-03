Entidades llaman a recibir al Papa con 'estelades' en la Sagrada Família el 10 de junio

ANC, Òmnium, CdRep, Lliga Espiritual de Montserrat y la AMI llaman a recibir al Papa con 'estelades' en la Sagrada Família de Barcelona el 10 de junio. - ANC

BARCELONA 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

ANC, Òmnium, Consell de la República Catalana (CdRep), Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat y Associació de Municipis per la Independència (AMI) han llamado este miércoles a recibir al papa León XIV con banderas independentistas a su llegada a la Sagrada Família de Barcelona el 10 de junio.

La ANC ha dado a conocer la convocatoria en un mensaje en X recogido por Europa Press, en el que anuncia la movilización, convocada a las 18 horas, bajo el lema 'Rebem el papa Lleó XIV amb estelades' ('Recibamos al papa León XIV con 'estelades').

"Que lo sepa el Papa y que lo sepa el mundo. En Catalunya, ¡en catalán! ¡Ven con la 'estelada'! Queremos la independencia", ha expresado la entidad independentista en dicho mensaje.

León XIV recorrerá el 10 de junio desde las 18.30 parte de la calle Rosselló en 'papamóvil' de camino a la basílica, donde encabezará a las 19 la misa y la bendición de la Torre de Jesucristo.

Este recorrido por el centro de la ciudad durará unos 15 minutos y empezará en el cruce de la calle Rosselló con Roger de Llúria y la Diagonal hasta la confluencia de las calles Rosselló y Sardenya.