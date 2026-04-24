Entidades memorialistas celebran que se conserve una parte de la Prisión de Mujeres de la Trinitat

Archivo - Edificio de la prisión de Trinitat Vella de Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

Más de una docena de entidades memorialistas han celebrado este viernes que la Conselleria de Cultura de la Generalitat y el Ayuntamiento hayan accedido a proteger una parte de la Prisión de Mujeres de la Trinitat, en Barcelona, como centro de memoria de la represión franquista a las mujeres presas en Catalunya.

Las entidades, que habían solicitado que este espacio se destinara a un espacio de memoria, han explicado en un comunicado que "si se hubiese destruido habría sido un perjuicio irrecuperable para el patrimonio de la memoria histórica de las mujeres, que contrasta con el hecho de que en ningún momento se ha dudado de conservar la prisión de hombres de La Modelo".

Aseguran que desde hace años pedían que se preservara una parte de este edificio como patrimonio de memoria por su gran valor y significado como lugar de Memoria Histórica en la represión de las mujeres que estuvieron allí presas.

Sostienen que el Ayuntamiento de Barcelona ignoró las propuestas que se presentaron y argumentó que al estar muy avanzada la construcción del plan de viviendas sociales no se podía conservar una parte del centro.

Ante la actitud del consistorio y al entender que se produciría un perjuicio al patrimonio cultural y a la memoria de las mujeres, el 25 de julio de 2025 diversas entidades ciudadanas y de memoria de la Trinitat y de Sant Andreu presentaron al Departamento de Cultura una petición para iniciar un expediente de declaración de una parte del edificio como Bien Cultural de Interés Nacional.

El pasado día 17 de abril, explican, el Departamento de Cultura notificó que se iniciaba el procedimiento de protección dado el gran valor histórico y señaló que, además del valor de la construcción como arquitectura franquista, resultaba relevante que la prisión tenía un doble objetivo: el de castigar a las presas y volver a castigarlas por ser mujeres.

Este viernes, la Conselleria de Cultura y el Consistorio han anunciado en un comunicado conjunto la preservación del Cuerpo de Guardia de la prisión; la reubicación de los elementos del portal de acceso al entorno inmediato de la parte del edificio que se conserva; y la preservación de los elementos singulares del interior del edificio.

LA ABOGACÍA, A FAVOR

El Consell de l'Advocacia Catalana (Cicac) ha emitido un comunicado este viernes en el que defiende la conservación de parte de la antigua prisión de la Trinitat Vella de Barcelona como espacio de memoria y evitar su demolición total, en el marco del proyecto de transformación del ámbito para la construcción de vivienda pública.

El acuerdo, adoptado en la última sesión plenaria, se trasladó a las consellerias de Cultura y de Justicia, al Ayuntamiento y a la Comissió de la Dignitat.

El Consell planteaba una solución para compatibilizar ambas finalidades mediante una revisión urbanística que amplíe la edificabilidad en las zonas destinadas a vivienda, garantizando así que la preservación de una parte del espacio no comportará ninguna reducción en el número de viviendas públicas previstas.

El presidente del Cicac, Rogeli Montoliu, ha subrayado que lo que proponen es una "solución equilibrada y viable, que permite compatibilizar la preservación de la memoria con la construcción de vivienda pública".