Entidades del sector periodístico catalán piden la "libre entrada de prensa internacional" en Gaza

BARCELONA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Unas 40 entidades del sector periodístico catalán han suscrito un manifiesto que reclama la "libre entrada de prensa internacional" en la franja de Gaza, ya que pese al alto al fuego acordado el 10 de octubre, el gobierno israelí mantiene el bloqueo de fronteras.

En un comunicado este jueves, el Col·legi de Periodistes de Catalunya ha explicado que estas organizaciones alertan de que desde el octubre de 2023 el ejercito israelí "ha asesinado a más de 250 profesionales de la información palestinos en ataques deliberados que tenían como objetivo callar la voz de los que informaban del genocidio".

El manifiesto se ha presentado en el colegio con la colaboración del colectivo Periodisme Contra el Genocidi a Palestina y ha contado con la intervención de la excorresponsal de Al Jazeera en Gaza, Youmna El-Sayed, que ha detllado las dificultades de la vida en Gaza los últimos 2 años: "El hambre y las enfermedades son armas de guerra".

Ha puesto como ejemplo que los alimentos que están entrando ahora en la franja no permitirán acabar con la malnutrición infantil porque "están alimentando a los niños con chocolate, azúcar y refrescos".

"Estamos agotados y para los periodistas de Gaza es muy importante que entréis. Si los periodistas no hacéis presión, abandonáis vuestros derechos a la libertad de prensa", ha concluido.