Entidades sociales alertan que el rechazo al decreto ómnibus tendrá efectos en "miles de hogares"

BARCELONA 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Red estatal por el Derecho a la Energía (ReDE), que agrupa a una quincena de entidades sociales contra la pobreza energética, ha lamentado que Junts, PP y Vox hayan tumbado el decreto ómnibus este martes por la tarde en el Congreso, una decisión que, según ReDE, tendrá un efecto inmediato en "miles de hogares" que estarán expuestos a cortes de suministros.

Así lo indica en un comunicado este martes, donde califican de irresponsabilidad que se utilice la protección de derechos básicos como moneda de cambio parlamentaria: "Se trata en realidad de un movimiento para proteger los intereses de los rentistas, que además criminaliza la pobreza".

Finalmente, piden la adopción inmediata de medidas legislativas como la implementación del principio de precaución, que se restituyan los cortes de suministro y se evite que hogares empiecen 2026 sin luz, agua o calefacción, textualmente.