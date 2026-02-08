El equipo de 'Sirat' nominado al Oscar se lleva el Premi Gaudí al mejor sonido

La técnica de sonido Yasmina Praderas - ALBERTO PAREDES - EUROPA PRESS

BARCELONA 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

El equipo de sonido formado por Amanda Villavieja, Laia Casanovas y Yasmina Praderas, nominadas a los Oscar, ha ganado el Premi Gaudí al mejor sonido, en la gala que se celebra este domingo en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona.

Se ha impuesto a Eva Valiño y Alejandro Castillo, por 'Romería'; Jordi Ribas y Bruno Tarrière, por 'Tardes de soledad', y Urko Garai, Enrique G.Bermejo y Alejandro Castillo por 'Sorda'.

Praderas ha dicho que el cine es un trabajo en equipo, ha agradecido a Laxe haberlas embarcado en la aventura de 'Sirat', y ha reivindicado los "trabajos invisibles" que hacen que el cine exista.

'Sirat' también se ha llevado el galardón a mejor música original para Kangding Ray, en una categoría en la que estaban nominadas Clara Peya por 'Wolfgang' y Ernest Pipó por 'Romería'.

Ray, que no ha podido desplazarse a la gala, ha trasladado que es un gran honor recibir el premio y que trabajar con Laxe ha sido una de sus mayores "aventuras" profesionales, además de reivindicar la libertad de las 'raves'.