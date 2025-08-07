El equipo de la UPC apadrinado por Endesa, Dynamics, debuta en el Formula Student Spain

BARCELONA 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El equipo de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) y apadrinado por Endesa, Dynamics, ha debutado con su primer monoplaza eléctrico en el Formula Student Spain, celebrado en el Circuit de Barcelona-Catalunya, informa Endesa en un comunicado este jueves.

Se trata de "una de las competiciones de ingeniería universitaria más prestigiosas de Europa" y en la que participan equipos de todo el mundo.

Endesa ha explicado que la participación en la competición "marca un punto de inflexión" para el equipo, que ha dado el salto a la movilidad sostenible.

El monoplaza es el trabajo de más de 40 estudiantes de ingeniería que diseñan y construyen el coche aplicando conocimientos reales en entornos multidisciplinarios.

Endesa ha explicado que la colaboración con el equipo se enmarca en la apuesta "por impulsar el talento joven en el ámbito de la ingeniería" y que da apoyo en la investigación y la construcción del vehículo.