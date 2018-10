ERC advierte de que no puede haber diálogo "con presos políticos y exiliados"

Publicado 11/09/2018 10:26:47 CET

BARCELONA, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El líder en el Parlament de ERC, Sergi Sabrià, ha asegurado este martes al Gobierno que están abiertos al diálogo, pero ha advertido de que "esa mesa diálogo no puede comenzar con presos políticos y exiliados".

En declaraciones tras participar en la ofrenda floral al monumento de Rafael Casanova, ha explicado que esta es una Diada para demostrar "que el país no desfallece y que no se rendirá hasta conseguir el objetivo de que los catalanes puedan decidir su futuro en libertad para constituir una república", un objetivo para el que recuerda que no sobra nadie.

Ha afirmado que esta Diada también debe servir "para gritar alto y fuerte 'Libertad presos políticos' y que no se aceptará de ninguna manera la represión del Estado".