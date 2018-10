ERC apoyará al candidato de JxCat: "Jordi Sànchez no es un problema para nosotros"

Actualizado 05/03/2018 14:27:54 CET

BARCELONA, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de ERC, Sergi Sabrià, ha anunciado este lunes que su partido apoya la investidura como presidente de la Generalitat de Jordi Sànchez (JxCat) y así lo comunicará por la tarde al presidente del Parlament, Roger Torrent: "Jordi Sànchez no es un problema para nosotros".

Lo ha dicho en la rueda de prensa después de reunirse la dirección del partido, donde ha argumentado: "No nos podemos permitir no llegar a un acuerdo. No será por ERC que no haya Govern en Catalunya. No será por una cuestión de nombres".

Sabrià ha advertido de que sería una irresponsabilidad tener que repetir elecciones por una falta de acuerdo entre independentistas, y ha pedido a todos los actores implicados un "esfuerzo de generosidad" para sellar un pacto y desencallar la investidura.

El republicano ha explicado que todos los partidos tienen sus preferencias legítimas, pero que en este caso ERC decide dejarlas en "segundo término" para apoyar a Sànchez y tratar de tener cuanto antes un Govern en Catalunya que permita dejar atrás la aplicación del artículo 155.

La decisión de apoyar a Sànchez supone un cambio de criterio de los republicanos ya que, el viernes de la semana pasada cuando se supo que sería el candidato de JxCat, advirtieron que "legítimamente" el sustituto de Puigdemont a la investidura podría ser Oriol Junqueras.

Sabrià ha asegurado este lunes que darán sus votos a Sànchez y que "seguirán haciendo todo lo posible para conseguir" que se pueda cerrar cuanto antes un acuerdo de investidura que permita arrancar la legislatura.

EL VOTO DE TONI COMÍN

La decisión del sábado de la CUP de que se abstendrá a la investidura de Sànchez con sus cuatro votos complica el escenario de JxCat y ERC ya que, al tener dos diputados residiendo en Bélgica --Carles Puigdemont (JxCat) y Toni Comín (ERC)-- y sin poder votar, no tienen la mayoría necesaria.

JxCat y ERC podrían investir a Sànchez en segunda vuelta si Puigdemont y Comín renunciaran a su escaño en favor de alguien que sí pueda acudir al pleno, pero Sabrià ha asegurado que este escenario no está encima de la mesa.

"Tenemos en cuenta todas las posibilidades, pero esta no está encima de la mesa. No es un escenario que esté encima de la mesa", ha zanjado Sabrià, que ha precisado que ERC no le pedirá a Comín que renuncie al escaño.

La CUP plantea como solución que Puigdemont y Comín pidan delegar el voto --lo que abriría un conflicto con el Gobierno que ya ha avisado de que lo impugnaría--, y ERC ha advertido a los anticapitalistas de que hay que buscar respuestas y soluciones "efectivas y no efectistas".

NO SON UN OBSTÁCULO

La CUP también ha afeado a ERC y JxCat que su programa de gobierno es el propio de una comunidad autónoma y no de una república, y Sabrià ha replicado que todo el mundo conoce los objetivos de ERC que son "llegar a una república efectiva".

"Seguro que --ERC-- en ningún caso es un estorbo y un problema en este tema", ha reivindicado Sabrià, que ve posible sumar a la CUP a un acuerdo sin tener que empezar las negociaciones de cero, como se ha sugerido desde las filas 'cupaires'.