ERC avalará los decretos anticrisis y celebra que sus medidas fueron "mayoritariamente aceptadas"

El vicesecretario de Comunicación y portavoz de ERC, Isaac Albert, en rueda de prensa. - EUROPA PRESS

BARCELONA 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Comunicación y portavoz de ERC, Isaac Albert, ha afirmado que su partido votará a favor de los decretos anticrisis del Gobierno para paliar las consecuencias de la guerra en Irán, tanto el de medidas de fiscalidad como el de vivienda, y ha celebrado que las propuestas de ERC fueron "mayoritariamente aceptadas" por el Gobierno.

En rueda de prensa este lunes, ha explicado que están pendientes de "alguna confirmación y de cómo se acabará redactando", pero se ha mostrado satisfecho con la acogida de las medidas planteadas por los republicanos.

Sobre el acto del 9 de abril en Barcelona que protagonizarán el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián; la eurodiputada y exministra de Podemos, Irene Montero, y el exdirigente de Comuns, Xavier Domènech, Albert ha asegurado que Rufián había explicado a la dirección del partido la voluntad de celebrar este acto, aunque sin concretar agendas, y ha apuntado que "probablemente habrá más".

Ha reiterado que la dirección de ERC comparte las reflexiones de Rufián y su análisis de la situación actual, pero ha subrayado que la mejor respuesta es que ERC, EH Bildu, BNG y Compromís mejoren resultados en sus territorios: "Será la demostración de que la extrema derecha y la derecha extrema no gobiernen en el Estado ni en ninguna parte".

El portavoz republicano también ha insistido en que su partido se presentará como ERC en las cuatro provincias en las próximas elecciones catalanas, al ser preguntado por la propuesta de hacer un frente de izquierdas con Comuns y CUP del exportavoz de ERC en el Congreso Joan Tardà, y ha añadido que esta iniciativa se debatirá en los órganos internos del partido.