ERC, Comuns y CUP piden parar el pleno del Parlament tras la captura de activistas de la Flotilla

Los diputados Ana Balsera (ERC), Andrés García Berrio (Comuns) y Pilar Castillejo (CUP) en rueda de prensa - EUROPA PRESS

BARCELONA, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los grupos de ERC, Comuns y la CUP en el Parlament han reclamado que se suspenda el pleno de este jueves tras la captura por parte del Ejército de Israel de 175 activistas de la Global Summud Flotilla este miércoles por la noche que se encontraban en aguas internacionales.

En rueda de prensa, los diputados Ana Balsera (ERC), Andrés García Berrio (Comuns) y Pilar Castillejo (CUP) han explicado que solicitarán una reunión extraordinaria de la Junta de Portavoces para debatir sobre la paralización del pleno y también para impulsar, junto con el grupo de PSC-Units, una declaración institucional contra la intervención "ilegal" de Israel en la misión humanitaria.

El pleno se suspendió el pasado 2 de octubre cuando el ejército israelí intervino la anterior misión de la Flotilla rumbo a Gaza, en la que participaba la propia Castillejo, y esta decisión se acordó con el apoyo de PSC-Units, ERC, Comuns y CUP, y con el voto en contra de Junts, PP, Vox y Aliança Catalana (AC).

Balsera ha afirmado que en esta ocasión no pueden confirmar si los socialistas apoyarán la paralización de la sesión plenaria, aunque sí cuentan con su apoyo para la declaración institucional, que solo se podrá leer en el pleno si obtiene un apoyo de como mínimo dos tercios.

20 CATALANES

Por su parte, Berrio ha reclamado que no se normalice como "hay estados autoritarios que infringen de manera sistemática el derecho internacional", ha concretado que hay unas 20 personas catalanas capturadas por Israel, y ha asegurado que la intervención del ejército israelí en parte de los barcos de la Flotilla es un acto de piratería que puede ser punible a nivel internacional.

La diputada 'cupaire' ha reclamado que desde Catalunya "se haga todo lo posible" para apoyar a los activistas capturados y que el Parlament se posicione como lo hizo con la anterior misión y condene la actuación ilegal de Israel, que ha tachado de Estado genocida.

"Confiamos en que haya un amplio consenso en este Parlament para dar apoyo al derecho internacional y contra esta detención ilegal de personas catalanas y también de otros activistas a nivel internacional", ha respondido Berrio al ser preguntado por si cuentan con el apoyo de Junts para la declaración institucional.