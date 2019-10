ERC cree que la política de Cs se basa en "odio, insulto permanente y confrontación"

Publicado 08/10/2019 17:10:42 CET

La portavoz de ERC en el Parlament, Anna Caula, ha criticado este martes la moción de censura que presentó Cs contra el presidente de la Generalitat, Quim Torra, y ha sostenido que el partido naranja entiende la política a base de "odio, insulto permanente y confrontación".

Lo ha dicho en rueda de prensa después de que la moción de censura de Cs fracasara el lunes al conseguir solo el apoyo del PP, y ha puesto como ejemplo de esta actitud del partido naranja el tuit del diputado de Cs en el Congreso Juan Carlos Girauta contra el PSC, al que tildó de "partido de lameculos paniagudos mezclados con ladrones pijos", entre otros calificativos, por no haber apoyado la moción.

"Odio, insulto permanente y confrontación es su única manera de entender la política. Ante esto, la defensa de los derechos de todos y diálogo es nuestra manera de entender la política", ha reprochado Caula.

Ha insistido en que Cs presentó esta moción como estrategia electoral de cara al 10N y que se evidenció que "en Catalunya nadie quiere hablar con ellos, solo el PP".

"No les salen los números porque hace tiempo que en Catalunya la gente decidió que no quieren que Cs les gobierne", y considera que esto se demuestra con que no gobiernan en ningún municipio.

Para ella, la mayoría independentista en el Parlament se hizo valer en la moción de censura y cree que también salió reforzado el diálogo y el consenso: "Este discurso de Cs que genera confrontación lo que quiere es destruir esta sociedad catalana que siempre ha resuelto todos los conflictos a través del consenso y el diálogo. Es esto lo que sale reforzado de ayer, que en Catalunya las cosas se hacen de una manera diferente".

Preguntada por la petición de Fiscalía de prorrogar la prisión provisional del diputado de JxCat en el Congreso y expresidente de la ANC Jordi Sànchez y el presidente de Òmnium, Jordi Cuixart, Caula ha contestado que todavía no conocen qué implica esta petición, por lo que ha optado por no valorarlo.