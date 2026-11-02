ERC culpa a PSOE y PP del "colapso" del sistema ferroviario y critica la falta de mantenimiento

La secretaria general y portavoz de ERC, Elisenda Alamany, en rueda de prensa. - EUROPA PRESS

BARCELONA, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general y portavoz de ERC, Elisenda Alamany, ha culpado al PSOE y al PP del "colapso del sistema ferroviario español" tras el accidente de tren del pasado miércoles en Urda (Toledo), y ha criticado la falta de mantenimiento de las infraestructuras en los últimos años.

En rueda de prensa este lunes, ha explicado que la posición de ERC sobre si el ministro de Transportes, Óscar Puente, debe dimitir la emitirá este martes el portavoz del partido en el Congreso, Gabriel Rufián, tras escuchar al ministro comparecer en la diputación permanente para explicar las causas de este accidente que ha dejado al menos 69 muertos.

Alamany ha acusado a los políticos de PSOE y PP de ser "adictos a las inauguraciones de vías, en lugar de preocuparse del mantenimiento de esta infraestructura", y ha añadido que las consecuencias de priorizar la apertura de nuevas vías de alta velocidad las ha pagado mucha gente.

"Mantener la vía no te permite hacer fotos de inauguración, renovar catenarias no permite hacer fotos de inauguración y cuidar las infraestructuras no permite hacerse fotos de inauguración", ha lamentado la portavoz republicana.

PARALIZAR LA CONEXIÓN MADRID-BARCELONA

Alamany también ha criticado que Puente haya planteado cerrar durante dos años la conexión de alta velocidad entre Madrid y Barcelona para hacer obras de mantenimiento "en medio de una rueda de prensa cuando se está intentando adivinar cuáles son los motivos por los que pasó el accidente" y en la que se estaba explicando el número de fallecidos.

La número dos de los republicanos ha tachado de lamentable y de poco serio que se lance una propuesta así "en caliente y sin información".

Además, ha sostenido que este posicionamiento es "contradictorio" con el que ha expresado este lunes el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, que se ha mostrado contrario a este cierre.

"Que se aclaren, porque esto es un desbarajuste y esto no es serio. Con 69 personas muertas en las vías, nos merecemos una gestión que esté a la altura de este trágico accidente, en lugar de ir improvisando e ir lanzando ideas en caliente", ha reprochado Alamany.