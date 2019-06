ERC dice que una ILP no sirve para declarar la independencia: "No podemos vivir de gestos"

Publicado 25/06/2019 18:01:09 CET

Cree que la ILP de la DUI "técnicamente no se podía hacer y políticamente no tiene sentido"

BARCELONA, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de ERC en el Parlament, Sergi Sabrià, ha sostenido este martes que una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) no sirve para declarar y lograr la independencia de Catalunya: "No podemos vivir de gestos".

Lo ha dicho en rueda de prensa, después de que la Mesa del Parlament haya inadmitido a trámite, con la abstención de ERC, la ILP que propone que la Cámara vuelva a declarar la independencia de manera unilateral.

"Técnicamente no se podía hacer y políticamente no tiene sentido hacerlo a día de hoy. Esto no va de gestos, esto va de ganar la libertad de manera definitiva, cosa que no nos permitía hacer esta ILP", ha argumentado.

Sabrià ha defendido que la ley de las ILP restringe los ámbitos de actuación de estas iniciativas, por lo que cree que no pueden utilizarse para declarar la independencia, aunque ha insistido en que ERC trabaja cada día para conseguir la independencia de Catalunya: "Esto quiere decir no solo declararla, sino declararla y ejercerla. No podemos vivir de gestos de cara a la galería".

Asimismo, ha subrayado que los republicanos apuestan por lograr la unidad estratégica del soberanismo para volver a repetir lo que pasó en octubre de 2017 pero que esta vez sirva para "ganar definitivamente".

DISCREPANCIA CON JXCAT

Sobre que ERC haya votado de manera diferente que JxCat, que sí que está a favor de tramitar la ILP, ha negado que esto suponga una nueva crisis en el Govern y ha apuntado que cualquier grupo tiene la posibilidad de coger esta iniciativa y presentarla con una proposición de ley, y que de esta manera sí que se tramitaría en la Mesa, según él.

"JxCat, el compañero Costa, tiene la posibilidad de coger la ley, copiarla, engancharla en una hoja que diga JxCat, entrarla en el registro y a partir de aquí que se haga el debate", ha dicho en referencia al vicepresidente primero del Parlament, Josep Costa (JxCat), que en rueda de prensa ha defendido que en la Cámara se hable de todo y que la Mesa no actúe para censurar propuestas.

"Si tienen tanto interés estamos seguros que lo harán. Igual el señor Costa ya lo está tecleando", ha ironizado, y ha asegurado que, si JxCat la presenta, ERC aportará las enmiendas necesarias para que la propuesta no quede como un gesto, sino que tenga efectividad.

DECLARACIONES DE ZAPATERO

Preguntado por que el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero haya explicado que habló con el líder de ERC, Oriol Junuqeras, antes del juicio, Sabrià ha contestado que esto es el diálogo que representa el exvicepresidente de la Generalitat: "Para nosotros no es una novedad. Intentamos hablar siempre con todo el mundo".

Además, se ha referido al decreto del Govern que plantea limitar el precio de los alquileres, que debe votarse en el pleno del Parlament de este miércoles pese a que cuenta con el rechazo de toda la oposición.

Según él, el decreto es una propuesta valiente y le sorprende que partidos como la CUP y los comuns se oponga, pero ha subrayado que intentarán negociar hasta el último minuto con los grupos para lograr que se valide: "A esta hora es obvio que no tenemos los votos, pero no desfalleceremos".