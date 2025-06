ERC espera que la OPA del BBVA "fracase" y reclama preservar el sistema financiero catalán

BARCELONA 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

ERC ha confiado en que la OPA del BBVA al Banc Sabadell fracase y ha asegurado que trabaja para preservar el sistema financiero catalán, la financiación a las pymes y los empleos: "Una OPA hostil lo echaría todo a perder en beneficio de Madrid".

"Esperamos que las condiciones que ha puesto el Gobierno español evidencien que esta OPA no tiene sentido si pensamos en los ciudadanos, los depositarios, las empresas y los accionistas", han afirmado este martes en un comunicado después de que el Gobierno haya autorizado la OPA si BBVA y Sabadell se mantienen como bancos independientes 3 años.

El partido ha asegurado que la OPA no ha sido nunca una buena noticia: "No lo es para Catalunya, no lo es para los consumidores y no lo es para los puestos de trabajo de estas entidades".

Ha añadido que la concentración bancaria "ha demostrado sus efectos negativos", como reducir la competencia, empeorar los servicios a los ciudadanos, y destruir empleos.

LICENCIA BANCARIA

Han recordado el acuerdo de ERC con los socialistas para que el Gobierno "apoye la obtención de la licencia bancaria del Institut Català de Finances (ICF), y para llevar a cabo las gestiones necesarias ante la Comisión Europea y el Banco Central Europeo", conjuntamente con la Generalitat.

El partido ha afirmado que la obtención de la licencia bancaria supondría un avance significativo en la configuración del ICF como "una verdadera banca pública en Catalunya", incrementaría la competencia bancaria y potenciaría la capacidad del ICF para apoyar a pymes, cooperativas y autónomos en Catalunya.