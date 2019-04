ERC, JxCat y Front Republicà discrepan sobre su papel en el Congreso

Publicado 16/04/2019 14:35:24 CET

Asens (ECP) apela a los consensos para un referéndum acordado

BARCELONA, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las tres candidaturas independentistas que se presentan a las generales, ERC, JxCat y Front Republicà, han discrepado este martes sobre cómo afrontar la gobernabilidad en el Estado y su papel en el Congreso.

En un debate electoral organizado por Vilaweb, el número 6 por ERC, Gerard Gómez del Moral, ha asegurado que su compromiso es "antifascista" y ser un muro contra la extrema derecha, y ha remarcado que no permitirá un gobierno con Albert Rivera (Cs) como ministro.

Ni Del Moral ni la número 2 por JxCat, Laura Borràs, han dicho explícitamente que no votarán la investidura Pedro Sánchez (PSOE) como presidente --un espontáneo entre el público se ha dirigido a ERC sobre si iban a investir a Sánchez--, pero han asegurado que éste los ha descartado, y el republicano ha dicho que no darán un "cheque en blanco a nadie", y Borràs, que tienen 155 razones para no hacerlo.

Gómez del Moral ha dicho que los diputados de ERC deben servir para defender la autodeterminación y poner fin a la "represión" que vive Catalunya.

Laura Borràs ha remarcado que JxCat va al Congreso a hacer política en clave catalana y hacer efectivo el 1-O, y ha lamentado que el PSOE no descarta una nueva aplicación del artículo 155 de la Constitución.

El candidato de Front Republicà, Albano-Dante Fachín, ha afirmado que su formación quiere ir al Congreso para decir que "ya es suficiente" y ha considerado que lo importante no es el número de escaños, sino qué se hará con ellos.

Fachín ha asegurado que no investirá un gobierno que no acepte la autodeterminación y revierta la situación de los soberanistas presos y en el extranjero, ha remarcado que no cederá al "chantaje de Vox" y ha afeado a ERC que parezca que esté renunciando a todo, señalando que la mejor forma de parar a Vox es haciendo procesos constituyentes.

El candidato de lo comuns, Jaume Asens, ha alertado del riesgo de un pacto PSOE-Cs, y ha cargado contra la idea del 'cuanto peor, mejor', y ve necesario "poner luces largas, muscular, construir consensos y no banalizar conquistas" logradas y apelando a la responsabilidad pensando en las consecuencias.

REFERÉNDUM

La materialización de un referéndum sobre el futuro político de Catalunya ha planeado en el debate, y Asens ha aplaudido que ERC haya vuelto a esto, a lo que Del Moral ha dicho que la formación republicana "no habla: hace" un referéndum.

Asens ha cargado contra la idea del independentismo de una España irreformable --tanto JxCat como ERC han dicho que su proyecto no es una reforma del Estado--, ha pedido no "destruir o huir del adversario" y ha afirmado que la soberanía no se gana solo deseándola, sino con la alternativa de la negociación.

Del Moral ha incidido en ampliar el perímetro del soberanismo, Asens ha llamado a crear consensos y construir una ley de claridad desde Catalunya para negociar después un referéndum, además de tejer alianzas en el Estado, y Fachín ha asegurado que no se puede esperar siempre.