ERC lleva al Congreso la gobernanza catalana del Consorcio de la Zona Franca de Barcelona

El grupo parlamentario de ERC durante el Debate General de Política Nacional General, a 1 de octubre de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

ERC ha impulsado una enmienda incluida en la tramitación de la condonación de la deuda del Fondo de Liquidez de Autonómico (FLA) conjuntamente con PSOE y Sumar para traspasar a Catalunya la gobernanza del Consorcio de la Zona Franca de Barcelona.

Se hace así efectivo el compromiso que ERC incorporó al acuerdo de presupuestos para que la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona asuman "un papel determinante y mayoritario" en la gobernanza del Consorcio de la Zona Franca, informa el partido en un comunicado este viernes.

"Estas funciones están directamente relacionadas con las políticas que desarrolla la Generalitat a través de organismos como el Incasòl, Acció y Cimalsa. Una gobernanza liderada por las instituciones catalanas permitirá reforzar su coordinación y orientar mejor el patrimonio y los instrumentos del Consorcio hacia las necesidades del tejido productivo", ha defendido el portavoz Isaac Albert.

La presentación de la enmienda en el marco de la ley de condonación del FLA vincula dos objetivos de la negociación de ERC: aliviar la carga financiera de la Generalitat y ampliar la capacidad de Catalunya para dirigir su desarrollo.

La condonación pactada prevé reducir en más de 17.000 millones de euros la deuda de la Generalitat y la enmienda sobre el Consorcio de la Zona Franca incorpora a esta tramitación una nueva iniciativa para poner "instrumentos económicos estratégicos al servicio de las instituciones catalanas".

"Hacer fuerte al país también significa poder gobernar su industria, sus infraestructuras y sus oportunidades", defienden los republicanos.