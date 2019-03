ERC pide al Ayuntamiento de Lleida que vete al Ejército en la Feria de Formación y Trabajo

Publicado 15/03/2019 17:45:55 CET

LLEIDA, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal de ERC-Avancem en el Ayuntamiento de Lleida ha pedido al alcalde Fèlix Larrosa (PSC) y a Fira de Lleida que veten la participación de las Fuerzas Armadas en la Feria de Formación y Trabajo, que este año tendrá lugar en el recinto ferial los días 25 y 26 de abril.

ERC-Avancem "se opone a la presencia de un estand del ejército en el salón para que este cuerpo armado tiene como finalidad la captación y no la formación de futuros trabajadores", ha anunciado la formación este viernes en un comunicado.

Los republicanos destacan que la Feria de Formación y Trabajo "es un espacio de carácter educativo y, por tanto, el hecho de que haya militares se contradice con la cultura de la paz que debe presidir la educación en Catalunya".

"Por este motivo, el grupo no ha avalado el convenio entre el Institut Municipal d'Ocupació (IMO) y Feria de Lleida que este viernes se ha aprobado en el Consejo Rector del IMO y que da financiación al salón", señala ERC.

El grupo propone al alcalde que, "si no tiene el valor de salir adelante la propuesta de veto, al menos se arbitre un sistema o un espacio en el que se visualice claramente que el ejército no es un actor formativo y, por tanto, no debe tener lugar entre los centros de formación".

Los republicanos insisten en que la participación del ejército en este salón "incumple la moción 'Por la declaración de Lleida municipio de cultura de paz', aprobada por el pleno de la Paeria en abril de 2016, y también una resolución del Parlament de Catalunya del mismo año en que se pedía evitar la participación del ejército en ferias promocionales de formación y espacios educativos".