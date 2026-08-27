ERC pide al Gobierno "proteger" la exhibición de 'estelades' en recintos deportivos

Archivo - El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, interviene durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 17 de junio de 2026, en Madrid (España). El Gobierno se enfrenta hoy a una sesión de control que coincide - Gabriel Luengas - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El grupo de ERC en el Congreso ha registrado una proposición no de ley en la que pide instar al Gobierno a "proteger el derecho a la libertad de expresión" en los recintos deportivos y que no existan instrucciones políticas, policiales o de particulares que impidan la exhibición de 'estelades' y otros símbolos políticos.

Lo hace la semana en que la polémica por la actuación de la Policía Nacional en los alrededores del Estadio Martínez Valero de Elche (Alicante) antes del partido entre el Elche y el Barcelona, que acabó con la detención de un menor de edad al que se le requisó una estelada.

En la exposición de motivos, señalan que ninguna normativa vigente limita la exhibición de la 'estelada' o de otros símbolos políticos por el simple hecho de ser políticos, y relatan distintos incidentes en los últimos años relacionados con la exhibición de estas banderas.

Por ello, la PNL que eventualmente se debatirá en el Congreso pide instar al Gobierno a adoptar las medidas necesarias para proteger este derecho a la libertad de expresión en los estadios, y a que remita un informe a las Cortes Generales en 3 meses con las actuaciones que hayan realizado en este sentido.

Además, que el Gobierno pida al Defensor del Pueblo una investigación monográfica sobre "las actuaciones discriminatorias de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, su falta de neutralidad y la eventual existencia de grupos organizados de ideología autoritaria, racista, xenófoba o contraria a los principios democráticos y a los derechos fundamentales".