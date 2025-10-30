ERC pide que el Govern derribe edificios en Terres de l'Ebre (Tarragona) ante posibles inundaciones

Archivo - La portavoz de ERC en el Parlament de Catalunya, Ester Capella, durante una rueda de prensa, en el Parlament de Catalunya, a 22 de julio de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

TARRAGONA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El grupo de ERC en el Parlament ha presentado una moción, que se votará en el próximo pleno, que reclama al Govern que adquiera y derribe edificios en Terres de l'Ebre (Tarragona) ante posibles inundaciones por "fenómenos meteorológicos cada vez más extremos, recurrentes y devastadores".

En el texto, consultado por Europa Press, los republicanos también proponen revisar las zonas con riesgo de inundación en Catalunya y presentar un estudio que incorpore la posibilidad de adquirir y derribar las edificaciones necesarias en municipios del Baix Ebre y el Montsià.

"Debemos ayudar a la gente que vive en medio de los barrancos a salir de allí y que puedan vivir en zonas seguras", ha sostenido el diputado republicano Albert Salvadó, que ha expresado desconfianza en el cumplimiento de los anuncios del Govern tras los incendios de este verano.

ERC también ha propuesto ayudas a los afectados del último temporal, tanto a particulares, como empresas, como consistorios, como una línea para ayuntamientos para reparar caminos, calles, edificios o infraestructuras dañadas por el paso del agua.

Han reclamado ayudas económicas para compensar las pérdidas de cosecha de las explotaciones hortícolas, de olivo y de cítricos estropeados y también para que las personas y pequeñas y medianas empresas que perdieron vehículos durante el temporal puedan renovarlos.

Además, el texto contempla un plan de actuaciones concretas para los dos próximos años que incluyen construcciones de infraestructuras de agua potable o obras en los barrancos y cauces en los municipios de Alcanar, Godall, la Sénia, Mas de Barberans, Santa Bàrbara, Alfara de Carles, Roquetes y Tortosa.