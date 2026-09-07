ERC pide al Sánchez aclarar qué quiere hacer en Ceuta antes de "echar responsabilidades" a CC.AA.

La secretaria general y portavoz de ERC, Elisenda Alamany, en rueda de prensa. - EUROPA PRESS

BARCELONA, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general y portavoz de ERC, Elisenda Alamany, ha pedido al Gobierno aclarar qué pasó y qué quiere hacer en Ceuta y con los menores que cruzaron desde Marruecos antes de "echar responsabilidades" a las comunidades autónomas.

En rueda de prensa este lunes, la dirigente republicana ha acusado al Gobierno ha estar ausente durante la crisis, de no tomar las riendas y no comunicarse con las personas que lo estaban pasando mal, tanto migrantes como ceutíes: "La gestión de la crisis ha sido ineficaz y esto es gasolina para los reaccionarios".

Alamany también ha criticado las explicaciones que dio la semana pasada el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Congreso, ya que considera que no convenció a nadie, ya que "nadie se cree que Marruecos no esté detrás de la violación de la frontera española".

Le ha reprochado seguir de vacaciones durante la crisis: "La crisis de Ceuta merecía mucho más protagonismo político y la gente de Ceuta seguramente necesitaba más acompañamiento por parte de los poderes públicos. Cuando no están los poderes públicos, pues se amanece en la selva", ha criticado.

Sobre los resultados electorales del partido de ultraderecha Alternativa para Alemania (AfD) en el estado alemán de Sajonia-Anhalt, Alamany ha sostenido que los partidos políticos "no deben describir la realidad, deben atacar la realidad para cambiarla", y ha asegurado que ERC está sabiendo hacerlo y es una de las fuerzas políticas que más crece en el actual contexto.

De cara a la Diada del 11 de septiembre, la portavoz republicana ha asegurado que el objetivo del independentismo no es ser menos, sino más personas: "El independentismo no puede ser defensivo, excluyente, cerrado y enfadoso. Este no es el proyecto por el que llegaremos a la libertad de nuestro pueblo", ha afirmado.