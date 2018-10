ERC rechaza la vuelta al partido del empresario Josep Pinyol, uno de los impulsores de la 'Crida Nacional'

Actualizado 25/11/2007 10:31:13 CET

BARCELONA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Secretaría de Organización de ERC rechazó la tramitación de la solicitud de reafiliación del empresario Josep Pinyol, uno de los impulsores de la 'Crida Nacional a ERC. Rellancem Esquerra' (Llamada Nacional a ERC. Relancemos Esquerra) junto al profesor de derecho constitucional y también aspirante a militante Héctor López Bofill.

Según confirmaron a Europa Press fuentes de Reagrupament.cat (RCat), corriente crítica de la que forma parte Pinyol, el empresario solicitó volver a ingresar en el partido --después de haber tramitado la baja en 2001, según él mismo, y de haber sido "expulsado", según la dirección-- en junio.

Tres días antes de la Conferència Nacional de ERC del 20 y 21 de octubre, según informaron las mismas fuentes, recibió una comunicación, a la que tuvo acceso Europa Press, informándole de que la Ejecutiva Nacional de ERC "se reserva el derecho a aceptar o no las solicitudes de alta de militantes", y, en su caso, acordó "no admitir a trámite" la petición.

Josep Pinyol --que fue avalado por el portavoz de ERC en el Congreso, Joan Tardà, y el presidente de la sección local de ERC de Cornellà de Llobregat (Barcelona), Ignasi Sayol-- mostró su malestar en un apunte en su blog porque la no admisión a trámite de su solicitud "no está motivada", de manera que "no se pueden saber las razones que la han inducido".

"Un partido no tiene una estructura democrática si su dirección puede impedir la incorporación de nuevos miembros sin explicar qué requisitos no se cumplen, porque sitúa a los solicitantes en una situación de indefensión", aseveró.

El portavoz de ERC en el Parlament y candidato de ERC a las elecciones generales, Joan Ridao, respondió al ser preguntado por Europa Press que Pinyol "fue expulsado en una ocasión", después de presentar una enmienda a la totalidad de la línea estratégica de la dirección en el Congreso de Tarragona de 2001 y de que fuera rechazada su candidatura a formar parte del Consejo Nacional.

Este hecho fue entendido por el mismo Pinyol como un "fracaso sin paliativos" que le llevó a considerar, según él mismo, que "era inútil" enfrentarse "contra un muro impenetrable", por lo que se dio "de baja como militante".

Tras ser rechazada su solicitud, Pinyol instó a la dirección local de Cornellà a que recurriera al Consejo Nacional la resolución de la Ejecutiva, pero recibió una respuesta negativa.

PINYOL "TENDRÍA QUE PODER ENTRAR".

En declaraciones a Europa Press, la portavoz de RCat, Rut Carandell, aseguró que el rechazo lo recibió Pinyol "cuando ya llevaba tres meses participando" de nuevo "de la vida del partido, y nadie le había manifestado ningún problema".

Carandell consideró que "si la dirección es consecuente con las ganas de crecer hasta los 30.000 militantes, evidentemente Josep Pinyol tendría que poder entrar en el partido".

Joan Ridao dijo, por otro lado, que si la 'Crida Nacional a ERC' "tenía alguna cosa positiva" es que "diferentes sectores académicos, intelectuales y de la sociedad civil daban apoyo a ERC desde fuera del partido".

Ridao zanjó el asunto indicando que entre las cincuenta personalidades que dieron apoyo a la 'Crida Nacional a ERC' hay "muchísima gente que la única pretensión que tiene es dar apoyo a ERC", pero que "no tiene ninguna intención de entrar a militar".