ERC reclama explicaciones a Collboni por ceder gratis el Estadi Olímpic a la visita del Papa

Archivo - El teniente de alcalde, Jordi Valls y la líder de ERC, Elisenda Alamany, junto al concejal de ERC, Jordi Castellana durante una sesión plenaria, en el Ayuntamiento de Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 8 May. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal de ERC en el Ayuntamiento de Barcelona ha registrado dos ruegos este viernes para pedir al gobierno municipal el acceso al convenio y al detalle de los costes de la operación de ceder gratis el Estadi Olímpic de Montjuïc a la visita del Papa León XIV a la capital catalana y que dé explicaciones por ello.

En un comunicado este viernes, la formación ha reclamado al alcalde, Jaume Collboni, "transparencia" sobre el convenio firmado con el Arquebisbado y ha apuntado que votó en contra de la cesión del espacio en el Consejo de Administración de Barcelona Serveis Municipals (BSM), la gestora del estadio.

Ha criticado que el Ayuntamiento asuma el coste del equipamiento público para un acto organizado por la Iglesia y, por ello, en los ruegos registrados, pedirán conocer el coste "real" que tendrá que asumir el consistorio.