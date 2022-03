ERC reivindica "el derecho a la defensa" de Ucrania mientras no hay solución diplomática

Mantiene que "no se dan las condiciones" para que Aragonès participe en la Conferencia de Presidentes

BARCELONA, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general adjunta y portavoz de ERC, Marta Vilalta, ha reivindicado este lunes la necesidad de garantizar "el derecho a la defensa" de Ucrania ante el conflicto bélico con Rusia mientras no hay una solución diplomática que detenga la guerra.

Lo ha dicho en rueda de prensa, al ser preguntada por el posicionamiento de ERC ante el envío de armas a Ucrania, después de que la semana pasada el portavoz republicano en el Congreso, Gabriel Rufián, lo rechazara mientras que el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, lo avalara aunque priorizando la vía diplomática.

Vilalta ha recalcado que ERC es un partido pacifista pero ante la situación de guerra actual comparte la posición de la UE y sus aliados de que "Ucrania debe tener el derecho a la defensa ante el ataque bélico que está sufriendo".

Considera que estos dos aspectos son "compatibles" y ha sostenido que lo más necesario y urgente es potenciar la vía diplomática para intentar restablecer la paz y para que haya un alto al fuego definitivo.

Asimismo, ha defendido que desde Catalunya se trabaje para "salvaguardar vidas" y acoger refugiados, y ha asegurado que así se está trabajando desde el Govern y los ayuntamientos catalanes.

CONFERENCIA DE PRESIDENTES

Sobre si ERC se replantea la participación de Aragonès ante la nueva fecha de la Conferencia de Presidentes, la portavoz republicana ha contestado que no creen que haya cambiado nada y que "no se dan las condiciones" para que el presidente de la Generalitat asista a este encuentro.

Para ella, se trata más de "una foto y una convocatoria para el lucimiento" del Gobierno que no un espacio que sea útil para la ciudadanía, por lo que ha descartado modificar la posición de no asistir a la Conferencia de Presidentes autonómicos y ha abogado por priorizar otros espacios como la Comisión Bilateral Generalitat-Estado y las comisiones sectoriales.

CONSELL PER LA REPÚBLICA

Al ser preguntada por si considera que el Consell per la República (CxRep) ha completado su reformulación después de que este fin de semana invistiera al expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, como presidente de la entidad, Vilalta ha lamentado que no ha habido esta reformulación: "Lo hemos intentado y no se ha podido producir".

En este sentido, ha afirmado que este órgano debería servir para la internacionalización del proceso independentista pero no para actuar como un espacio "paralelo" a las instituciones catalanas.

8M Y CONFERENCIA DE ERC

En la vigilia del Día Internacional de la mujer trabajadora, la dirigente de ERC ha reiterado que la república catalana "será feminista o no será", y ha explicado que la formación republicana participará en las movilizaciones por el 8M.

Además, ha destacado que este fin de semana --entre el sábado 12 y el domingo 13-- ERC celebrará su Conferencia Nacional para actualizar su estrategia política y ha señalado que participarán más de 1.200 personas.

Ha detallado que se han presentado unas 500 enmiendas a la ponencia, de las cuales la mayoría son sobre cuestiones sectoriales y ha asegurado que la mayor parte se han transaccionado para "enriquecer" el texto, lo que considera que evidencia la cohesión interna de ERC.