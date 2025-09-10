ERC renueva su imagen y estrategia comunicativa para "adaptarse al nuevo contexto" político

La secretaria general de ERC, Elisenda Alamany, y el vicesecretario general y portavoz, Isaac Albert, presentan la nueva identidad gráfica del partido - EUROPA PRESS

El negro y el amarillo dejan paso al beige y al naranja y el logo de la 'senyera' cambia ligeramente

BARCELONA, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) ha presentado este miércoles su nueva identidad gráfica y la estrategia de comunicación del partido, con el objetivo de "adaptarse al nuevo contexto político" mediante un lenguaje más entendedor, claro y directo.

"Queremos estar más cerca de la gente y, por tanto, conectando con aquellos temas que les preocupan, pero también que los emocionan, y con unos formatos más renovados, más actuales y más modernos", ha explicado la secretaria general, Elisenda Alamany, que ha presentado la nueva identidad y estrategia junto al portavoz adjunto y vicesecretario de Comunicación, Isaac Albert.

Todo ello ha surgido, según ha explicado, de una reflexión política de la nueva dirección sobre como estaba el partido y Catalunya, y consideran que era oportuno presentarlo a las puertas de la Diada de Catalunya.

HABLAR "DEL PAÍS Y DE LA GENTE"

La nueva estrategia comunicativa del partido pasa por utilizar, especialmente en las redes sociales, un lenguaje más claro, entendedor y directo, y de proximidad: "Hablamos más del país y de la gente y menos de los partidos", ha resumido.

En este sentido, han diagnosticado que ERC se había distanciado de los problemas y preocupaciones de la gente, y que el mensaje que transmitían era algo antiguo y muy centrado en la actividad institucional del partido en el Parlament, el Congreso u otros espacios institucionales.

Por ello, se plantean "hablar como habla la gente y de los temas que preocupan a la gente", siguiendo el cambio de etapa que afirman que ha vivido Catalunya.

El objetivo, ha asegurado, es tener más impacto en espacios como las redes sociales, donde creen que tiene una importante presencia la derecha y la extrema derecha, para volver a transmitir modernidad y adaptarse a los nuevos votantes y a los cambios de hábitos de la población en general: "Hemos de dar las batallas", ha sostenido Alamany.

NUEVOS COLORES

Respecto a la identidad gráfica, el negro y el amarillo actual dejan paso una paleta de colores en que son protagonistas el beige (que simboliza las raíces, han explicado) y el naranja (que representa a la izquierda), junto con el negro (lo institucional) y el blanco (la libertad).

La aparición del naranja pretende conectar con un color que ya había sido protagonista en su pasado, aunque el amarillo, que lo ha sido durante el 'Procés', seguirá teniendo presencia: "Volvemos a un color que nos había caracterizado en años anteriores y que forma parte también de nuestra historia", ha argumentado Alamany.

El color del logo cambia al naranja, aunque la forma, que representa las cuatro barras de la 'senyera' de forma triangular, se mantiene, pero con las barras más redondeadas y más anchas, y el texto 'Esquerra Republicana' que le acompaña pasa de estar escrito completamente en letras mayúsculas a estar todo en minúsculas.

La nueva identidad gráfica se aplicará en todos los formatos de ERC --web, redes sociales, y espacios físicos como la sede del partido-- y ya se puede ver, por ejemplo, en sus cuentas en Instagram, TikTok o X.

Todo ello se ha hecho por encargo de la nueva dirección, con la participación de una consultora externa, y se ha presentado en la Ejecutiva Nacional del partido.