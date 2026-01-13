Ercros nombra a Imma Comella nueva directora de relaciones institucionales y comunicación

Imagen de Imma Comella - ERCROS

BARCELONA 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

Ercros opta por el talento interno para el cargo de directora de relaciones institucionales y comunicación, que ocupará a partir de ahora Imma Comella Pons, en sustitución a Teresa Conesa, que deja la compañía tras 30 años en el cargo, ha informado la empresa química este martes en un comunicado.

Graduada en Periodismo por la Universitat Pompeu Fabra y licenciada en Geografía e Historia por la Universitat de Barcelona, Comella empezó a colaborar con la compañía de forma externa en 2015, hasta que se incorporó en 2019 como técnica de la dirección de Relaciones Institucionales y Comunicación.

Con anterioridad, la directiva ha desarrollado su carrera en diferentes medios de comunicación como Televisió de Catalunya, Betevé y Com Ràdio, y, más tarde, en el sector de la comunicación corporativa, en IPR Comunicación.