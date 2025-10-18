Eric Clapton actuará en Madrid y Barcelona en mayo de 2026 tras más de 20 años

Cartel de los conciertos de Eric Clapton en España en 2026
sábado, 18 octubre 2025

BARCELONA

El guitarrista británico Eric Clapton actuará en Madrid y Barcelona en mayo de 2026 en su regreso a España después de más de 20 años, informa este sábado la promotora Live Nation en un comunicado.

El músico actuará el 7 de mayo en el Movistar Arena de Madrid y el 10 de mayo en el Palau Sant Jordi de Barcelona en el marco de su gira europea, y las entradas se pondrán a a venta el miércoles 22 de octubre.

Clapton (Ripley, 1945) es una de las figuras más influyentes de la historia del rock y del blues a lo largo de sus seis décadas de carrera, tanto en su etapa en The Yardbirds y Cream como en su trayectoria en solitario.

