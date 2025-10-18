Eric Clapton actuará en Madrid y Barcelona en mayo de 2026 tras más de 20 años

BARCELONA 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El guitarrista británico Eric Clapton actuará en Madrid y Barcelona en mayo de 2026 en su regreso a España después de más de 20 años, informa este sábado la promotora Live Nation en un comunicado.

El músico actuará el 7 de mayo en el Movistar Arena de Madrid y el 10 de mayo en el Palau Sant Jordi de Barcelona en el marco de su gira europea, y las entradas se pondrán a a venta el miércoles 22 de octubre.

Clapton (Ripley, 1945) es una de las figuras más influyentes de la historia del rock y del blues a lo largo de sus seis décadas de carrera, tanto en su etapa en The Yardbirds y Cream como en su trayectoria en solitario.