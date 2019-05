Maragall (ERC): "Concentremos el voto independentista en la única fuerza que puede ganar"

Actualizado 12/05/2019 10:28:28 CET

Ve como "buena noticia para la ciudad" la victoria de la ANC en la Cámara de Barcelona

BARCELONA, 12 (EUROPA PRESS)

El candidato de ERC a la Alcaldía de Barcelona, Ernest Maragall, ha pedido este sábado "concentrar todo el voto independentista en la única fuerza que puede ganar" en el Ayuntamiento, con el fin de trabajar para el retorno de los políticos presos y en el extranjero y para que se reconozca el derecho de autodeterminación.

En una entrevista de Europa Press, ha detallado que ERC abordará con JxCat y la CUP la unidad de acción de las fuerzas independentistas en el consistorio, aunque "hoy por hoy es ERC quien tiene una condición de fuerza ganadora".

Ha reprochado al Gobierno de BComú y a la alcaldesa Ada Colau una "falta de compromiso claro con lo que representó el referéndum del 1 de octubre" y ha recordado que nadie en el Ayuntamiento de Barcelona está implicado o procesado por el 1-O.

"Cuando era el momento, el 1 de octubre, este ayuntamiento no estuvo como debía estar. Dejó hacer pero no hizo. No se comprometió. Nosotros somos el 1-O", ha dicho, y ha defendido que él dejará atrás la ambigüedad.

EL "RIESGO" COLAU-COLLBONI

Y ha dado otra razón para votar a ERC: "Existe un eventual riesgo que pacte con el PSC, que Colau no tenga inconveniente en pactar, en asociarse, con el 155", aunque considera que por ahora PSC y BComú no suman para gobernar.

"Rechazamos explícitamente un pacto de Colau con el PSC. Afortunadamente la suma no sirve para gobernar. Pero la posibilidad es una razón de más para que los progresistas, demócratas e independentistas de la ciudad voten por el proyecto Maragall", ha dicho.

Preguntado sobre la victoria de la candidatura de la ANC en las elecciones a la Cámara de Barcelona, ha respondido que es una "buena noticia para la ciudad" y que abordará con la entidad cuál debe ser la implicación de la capital catalana en el proceso soberanista, por lo que trabajará para lograr el mayor grado de acuerdo con la entidad.

"La Cámara debe ser una plataforma al servicio de la ciudad, como lo debe ser el Ayuntamiento. Nuestra obligación en el consistorio será trabajar para toda la ciudad, y espero que sea un socio activo, que no exclusivo, como el resto de gremios, ejes comerciales, grandes patronales y sindicatos", ha defendido.

También ha dicho que el Gobierno de BComú ha roto muchos canales de entendimiento y complicidad entre el consistorio, la ciudadanía y el sector privado, por lo que promete impulsar un "triángulo virtuoso entre Ayuntamiento, empresas y sociedad".