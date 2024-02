Errejón (Sumar) pide a Junts corregir su "error" con la amnistía y reformar luego lo necesario

BARCELONA, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

El nuevo portavoz parlamentario de Sumar, Íñigo Errejón, ha llamado este jueves a Junts a corregir su "error" tras su rechazo a la ley de amnistía y ha destacado que luego se pueden hacer las reformas que sean necesarias.

"Era una buena ley. Después se pueden hacer las reformas que sean necesarias, pero era mejor no perder una oportunidad histórica. ¿Se ha perdido? No, yo diría que esta oportunidad aún no está perdida", ha destacado en una entrevista en Catalunya Ràdio recogida por Europa Press.

Por ello, cree que el "error" de Junts no es irreparable y ha defendido que no hay una alternativa mejor al texto en pro de buscar una solución democrática al conflicto catalán y para sacar adelante la legislatura.

